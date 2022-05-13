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Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ и ситуацию вокруг Афганистана

Елизавета Потейчук
19:12 13.05.2022
Стороны подтвердили, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.
Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ и ситуацию вокруг Афганистана
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы стороны обсудили обстановку вокруг Афганистана с учетом активности террористических группировок, которая возросла в государстве в последнее время.

«Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вместе с тем лидеры стран во время разговора коснулись вопросов координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая контекст предстоящей встречи лидеров стран-членов ОДКБ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. В сообщении Минобороны РФ говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

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