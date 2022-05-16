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В КНДР за сутки выявили почти 400 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»

Максим Крюков
06:31 16.05.2022
Количество заболевших превысило 1,2 миллиона человек.
В КНДР за сутки выявили почти 400 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»
© Фото: Lee Jae-Won AFLO Globallookpress
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В Северной Корее за воскресенье было зарегистрировано более трехсот девяноста двух тысяч заболевших с высокой температурой. Об этом сообщили в северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).

Как отметили в агентстве, восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались. Всего в стране заболели более 1,2 миллиона человек, среди которых 648 тысяч выздоровели, а более 564 тысяч проходят лечение.

Сообщается, что на данный момент число погибших составляет пятьдесят человек, как минимум у одного из них анализ был выявлен штамм коронавируса омикрон BA.2, также известный как стелс-омикрон.

Ранее было известно, что в Северной Корее за сутки выявили более 296 тысяч случаев заражений «неизвестной лихорадкой». Отмечено, что эти данные были зарегистрированы в период с вечера 13 мая до 18:00 (12:00 по московскому времени) 14 мая.

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