В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине назначили нового командующего Силами территориальной обороны

Ян Брацкий
04:40 16.05.2022
Войска территориальной обороны являются резервом ВСУ и состоят из 25 бригад численностью до 100 тысяч человек.
На Украине назначили нового командующего Силами территориальной обороны
© Фото: Ukrainian Presidency Press Offic Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Распоряжение Зеленского опубликовано на его официальном сайте.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», - говорится в тексте указа.

До этого, кресло руководителя Силами территориальной обороны занимал Юрий Галушкин, причины его отставки не сообщаются.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее главными целями заявлены защита мирного населения Народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:21 В стране и мире
Премьер-министр Швеции объяснила решение страны вступить в НАТО
20:32 Армия
Видео
«Вытянули, оказали помощь»: как содержатся сложившие оружие бойцы ВСУ во временном Центре
16:52 В стране и мире
В Европарламенте пригрозили изоляцией Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО
18:29 Армия
Видео
Под залп снаряда: кадры работы артиллерии ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях в Попасной
18:43 В стране и мире
статья
«Мы этого ждали»: как освобожденный Мариуполь встретил праздник Победы
Популярное
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Видео
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
Видео
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Видео
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.