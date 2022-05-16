На Украине назначили нового командующего Силами территориальной обороны
Войска территориальной обороны являются резервом ВСУ и состоят из 25 бригад численностью до 100 тысяч человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Распоряжение Зеленского опубликовано на его официальном сайте.
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», - говорится в тексте указа.
До этого, кресло руководителя Силами территориальной обороны занимал Юрий Галушкин, причины его отставки не сообщаются.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее главными целями заявлены защита мирного населения Народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.