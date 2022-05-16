Гроза небес и земли: штурман рассказал о сильных сторонах Су-25 в ходе спецоперации на Украине

Со слов штурмана, самолет демонстрирует отличную маневренность на малых и предельно малых высотах, а также живучесть.

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Штурмовик Су-25 - надежная и грозная машина, позволяющая экипажу прикрывать сухопутные подразделения на полях специальной военной операции на Украине. Для этого боевой самолет оснащен всем необходимым вооружением. Об этом «Звезде» рассказал штурман авиационной эскадрильи Сергей.

«На данном самолете есть подвесные топливные баки для увеличения дальности полета, неуправляемое ракетное вооружение. Так же можно установить авиационные бомбы различного калибра. Можно вообще снять баки и подвесить бомбы и ракеты. Также мы имеем возможность установить управляемое вооружение», - рассказал штурман.

Штурмовик отличается высокой живучестью, добавил штурман. Летчик отлично чувствует себя на предельно малых высотах и способен эффективно решать задачи, не взирая на плотный огонь противника с земли.

«Из плюсов самолета могу отметить, что у него очень хорошие характеристики по маневренности на малых и предельно малых высотах, а также живучесть и работа самого комплекса. То есть, в случае какого-либо отказа все системы дублируются и можно спокойно дальше выполнять задачи», - отметил техник.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.