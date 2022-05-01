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Заслуженный спасатель РФ рассказал, как готовить шашлыки, чтобы не сжечь дом

Виталий Музыка
06:48 01.05.2022
Сжигать траву на приусадебном участке нельзя ни в коем случае, для этого стоит использовать железные бочки.
Заслуженный спасатель РФ рассказал, как готовить шашлыки, чтобы не сжечь дом
© Фото: mchs.gov.ru
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Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о правилах отдыха на природе для избежания возникновения пожара и напомнил об особом противопожарном режиме, который нужно беспрекословно соблюдать. Об этом пишет издание RT.

«Шашлыки нужно готовить на специально отведенных площадках: они есть на территории Москвы и Московской области, а также в других субъектах России. Они с твердым покрытием, мангалами, углями и находятся на довольно большом расстоянии от легковоспламеняющихся объектов или леса», - сказал специалист.

Щетинин отметил, что жечь прошлогоднюю траву на приусадебном участке нельзя ни в коем случае. Он подчеркнул, что чаще всего проблемы возникают не только с собственным домом, но и с соседними домовладениями.

«В основном пожары возникают вот по этим причинам: шашлыки, бесконтрольное сжигание травы, остатков дров. Также большая проблема - это алкоголь. Нужно очень внимательно относиться к разведению огня и все контролировать», - сказал эксперт.

Щетинин рассказал, что траву можно жечь только в специальных местах: в железных бочках, на расстоянии от помещений и в безветренную погоду.

Ранее сообщалось, что на период майских праздников в России сохраняется пожароопасная обстановка. Отмечается, что почти во всех федеральных округах прогнозируется сложная ситуация с пожарами. Исключение составляет Центральный федеральный округ.

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