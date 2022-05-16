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СМИ: Германия стала платить в два раза больше за российские товары

Виктория Ивашечкина
03:10 16.05.2022
В свою очередь, как утверждается, немецкий экспорт в РФ в марте сократился на 58,7% до одного миллиарда евро.
СМИ: Германия стала платить в два раза больше за российские товары
© Фото: pixabay.com
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Германия стала больше платить за российские товары, несмотря на большое число санкций и сокращение объема торговли. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства. 

Уточняется, что общие расходы на поставки выросли на 77,7%, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье. При этом немецкий экспорт в Россию в марте сократился на 58,7% до одного миллиарда евро.

Утверждается, что в общем торговый дефицит (разница между объемами экспорта и импорта) с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Германии прорабатывается комплекс антикризисных мер на случай внезапного прекращения Россией поставок газа. Сообщается, что, опасаясь отключения ФРГ от газоснабжения в одностороннем порядке, немецкое министерство экономики разрабатывает план.

Утверждается, что он допускает возможность получения государством доли в компаниях, а также осуществление контроля над критически важными организациями.

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