Российские саперы разминировали укрепрайон ВСУ в районе Счастьинской ТЭС
Специалисты инженерных войск ВС РФ разминировали территорию крупного укрепрайона ВСУ вблизи теплоэлектростанции в освобожденном городе Счастье в ЛНР.
При отходе украинских войск территория ТЭС и прилегающие к ней участки местности, в том числе многочисленные фортификационные сооружения, были заминированы с использованием противотанковых и противопехотных мин.
На бывших позициях ВСУ, в блиндажах российские саперы обнаружили систему дистанционного подрыва мин, обезвредили десятки растяжек и ловушек. Все найденные неизвлекаемые взрывоопасные предметы уничтожались на месте.
Всего с начала работы по гумразминированию объектов гражданской инфраструктуры на территории ЛНР российскими специалистами было обследовано около 50 гектаров территории и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов.
Днем ранее МЧС РФ показало кадры разминирования Мариуполя совместно со спасателями ДНР. В ведомстве уточнили, что к настоящему времени силам МЧС России и МЧС ДНР совместно удалось найти свыше 1500 взрывоопасных предметов. Все обнаруженные в ходе работ опасные объекты ликвидируются саперами Донецкой народной Республики.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.