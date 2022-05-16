Площадь лесных пожаров в РФ за сутки увеличилась на 4,5 тысячи гектаров

© Фото: mchs.gov.ru

В России общая площадь лесных пожаров за последние сутки увеличилась на 4,5 тысячи гектаров. Об этом сообщили в федеральной Авиалесоохраны. На утро 15 мая, в РФ действовали 129 лесных пожаров на площади 19 657 гектаров.

«На 00:00 мск 16 мая 2022 года на территории России действовало 105 лесных пожаров на площади 24 179 га, по которым проводились работы по активному тушению», - говорится в сообщении.

Сейчас сильнее всего горят леса в Красноярском крае, огонь охватил 12 509 гектаров. Большие участки лесов горят в Республике Хакасия (2 836 га), Иркутской (2 009 га) и Тюменской (1 443 га) областях, Республике Тыва (1 390 га).

На всей территории Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС в связи с осложнением пожарной обстановки в регионе. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на внеочередном заседании КЧС. В начале мая, как сообщалось, сгорел дачный поселок Моргудон Братского района, а также возник сильный пожар на станции Половино-Черемхово в Тайшетском районе. Есть жертвы среди местного населения.