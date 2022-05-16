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Экс-министра юстиции Словакии задержали за «одобрение действий России»

Виктория Ивашечкина
23:31 16.05.2022
Еще в феврале Штефан Гарбин опубликовал в соцсетях пост, в котором положительно отозвался о российской спецоперации на Украине.
Экс-министра юстиции Словакии задержали за «одобрение действий России»
© Фото: pexels.com
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Национальное криминальное агентство Словакии задержало и обвинило в уголовном преступлении экс-председателя Верховного суда страны и бывшего главу минюста Штефана Гарабина. Как уточняется, ранее он выразил «одобрение действиям РФ на Украине».

Гарабин был задержан за опубликованный им материал в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине. Он положительно отозвался о действиях РФ на Украине, передает телеканал Markiza.

«Пока неясно, находится ли экс-министр в заключении или его после допроса отпустили домой. В данный момент полиция проводит необходимые процедурные мероприятия», - сообщили телеканалу в полиции.

Ранее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка осудил акт вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны. Он уточнил, что по данному инциденту будет проводиться расследование на предмет экстремизма. По его словам, подобные преступления не могут быть прикрыты какой-то солидарностью с Украиной

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