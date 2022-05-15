Генпрокурор Словакии осудил осквернение памятника советским воинам в Пиештянах

Генеральный прокурор Жилинка отметил, что преступления, направленные на осквернение памяти, не могут быть прикрыты какой-то солидарностью с Украиной.

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Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка осудил акт вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны. Он уточнил, что по данному инциденту будет проводиться расследование на предмет экстремизма.

Генпрокурор Словакии отметил, что нанесение рунического символа, использовавшегося во время Второй мировой войны нацистами, который теперь применяет на своей эмблеме украинский полк «Азов»* - это не просто факт осквернения памятника. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о нанесении символики, используемой экстремистскими и радикальными группировками, причем в совершенно очевидном контексте», - заявил словацкий генпрокурор.

Марош Жилинка пояснил, что следствие будет проводиться на поиск признаков экстремизма. При этом он добавил, что таковые преступления не могут быть прикрыты какой-то солидарностью с Украиной.

«Более того, в нынешнее, и без того напряженное время, подобные действия потенциально могут спровоцировать страсти или усилить ненависть», - подвел итог генпрокурор Жилинка.

Ранее сообщалось, что в западной части Словакии был совершен акт вандализма. Мемориал, посвященный советским воинам-освободителям, пострадал от рук сторонников национализма. После этого в посольстве России в Словакии осудили виновников и выступили с требованием незамедлительно привести памятник в должный вид.

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ.