В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генпрокурор Словакии осудил осквернение памятника советским воинам в Пиештянах

Марина Крижановская
01:49 15.05.2022
Генеральный прокурор Жилинка отметил, что преступления, направленные на осквернение памяти, не могут быть прикрыты какой-то солидарностью с Украиной.
Генпрокурор Словакии осудил осквернение памятника советским воинам в Пиештянах
© Фото: @RusEmbSK Twitter
Читайте нас на:

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка осудил акт вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны. Он уточнил, что по данному инциденту будет проводиться расследование на предмет экстремизма.

Генпрокурор Словакии отметил, что нанесение рунического символа, использовавшегося во время Второй мировой войны нацистами, который теперь применяет на своей эмблеме украинский полк «Азов»* - это не просто факт осквернения памятника. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о нанесении символики, используемой экстремистскими и радикальными группировками, причем в совершенно очевидном контексте», - заявил словацкий генпрокурор.

Марош Жилинка пояснил, что следствие будет проводиться на поиск признаков экстремизма. При этом он добавил, что таковые преступления не могут быть прикрыты какой-то солидарностью с Украиной.

«Более того, в нынешнее, и без того напряженное время, подобные действия потенциально могут спровоцировать страсти или усилить ненависть», - подвел итог генпрокурор Жилинка.

Ранее сообщалось, что в западной части Словакии был совершен акт вандализма. Мемориал, посвященный советским воинам-освободителям, пострадал от рук сторонников национализма. После этого в посольстве России в Словакии осудили виновников и выступили с требованием незамедлительно привести памятник в должный вид.

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:55 В стране и мире
В США заявили о крупнейшем за 50 лет энергокризисе в стране
23:28 В стране и мире
В американском Буффало погибли 8 человек в результате стрельбы в супермаркете
23:09 В стране и мире
«А мы думали, помогут»: Медведев иронично высказался о заявлениях глав МИД G7
22:09 В стране и мире
Посол РФ в США заявил, что Вашингтону не нравятся российские «Посейдоны» и «Сарматы»
21:33 Армия
Минобороны: в школах Николаева и Краматорска украинские боевики оборудовали огневые позиции
Популярное
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Видео
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.