МО РФ: украинские боевики захватили медучреждение в Северодонецке, выгнав больных и персонал

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Украинские боевики захватили кожвендиспансер и разместили в нем артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Об этом сообщает глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Всех больных и персонал под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.

«В Нелеповке Донецкой Народной Республики в здании школы № 19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов », - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Сергеевке (ДНР) в зданиях детского сада и школы украинские националисты оборудовали казармы, а рядом с жилыми кварталами разместили артиллерию. Тем временем в Святогорске (ДНР) на территории детской школы-интерната они оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом преподавательский состав и воспитанники интерната насильно удерживаются в подвальных помещениях.

Материал подготовили Андрей Неделя и Николай Баранов.