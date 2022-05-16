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МО РФ: украинские боевики оборудовали казармы в детских садах и школах Сергеевки в ДНР

21:32 16.05.2022
Националисты также разместили артиллерию в непосредственной близости от жилых домов.
МО РФ: украинские боевики оборудовали казармы в детских садах и школах Сергеевки в ДНР
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Украинские националисты устроили казармы в детских домах и школах Сергеевки в Донецкой народной республики (ДНР), а также разместили артиллерию рядом с жилыми домами. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Штаб продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению Украины, отметил он.

«В Сергеевке Донецкой народной республики в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию», - рассказал Мизинцев.

В Святогорске, по его словам, националисты оборудовали командный пункт и разметили тяжелую технику, артиллерию и РСЗО на территории детской школы-интерната на улице Лесная.

«При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», - подчеркнул Мизинцев.

Ранее в Минобороны России рассказали о гуманитарной ситуации на Украине. В частности, отмечалось, что с начала специальной военной операции в РФ эвакуировано более миллиона человек, из которых более 200 тысяч - дети.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. 

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