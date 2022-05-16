Жительница Финляндии объяснила, почему против вступления страны в НАТО

Девушка считает, что такое решение негативно повлияет на отношения между Финляндией и Россией.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жительница Финляндии Александра высказалась против вступления ее страны в НАТО. Об этом она сообщила «Звезде». Девушка считает, что такое решение негативно повлияет на отношения с Россией.

«Мое мнение это слишком опрометчивое решение, ни к чему хорошему между нашими странами это, к сожалению, не приведет. Города могут закрыть, все приграничные зоны будут по пропускам, кроме того, это усилит напряжение военное», - сказала она.

Александра беспокоится из-за вступления Финляндии в НАТО еще и с точки зрения финансов. По ее словам, членские взносы огромные, чтобы вступить в Североатлантический альянс. Соответственно, это упадет на плечи налогоплательщиков и отразится на стоимости бензина и продуктов, цены на которые уже возросли.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет новых членов - Финляндии и Швеции - не создает непосредственной угрозы для России, однако расширение военной структуры на эти территории вызовет ответную реакцию.