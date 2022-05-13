В Риге задержали депутата Европарламента на акции против сноса памятника Освободителям

Отмечается, что митинг властями города не был согласован.

© Фото: Русский союз Латвии

Полиция Риги задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок во время митинга против сноса памятника Освободителям. На данный момент известно, что в Рижской думе сейчас проходит заседание, где решается вопрос о сносе монумента.

«Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок», - цитирует РИА Новости сообщение партии «Русский союз Латвии».

Также отмечается, что сопредседатель партии Мирослав Митрофанов призывает граждан, которые собрались на площади, не заходить за полицейские заграждения, так как митинг против сноса памятника Освободителям не согласован.

Напомним, Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги. Было принято решение приступить к проведению необходимых подготовительных работ для демонтажа монумента советским воинам в парке Победы.