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Через моря и озера: кадры уникальной операции по переправке подлодки «Ленинский комсомол» в Петербург

Павел Кутаренко
07:50 21.09.2021
Спущенная на воду 64 года назад, она стала первым советским атомным подводным крейсером, экипажу которого принадлежит ряд рекордов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербург доставили первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол». Это ее последняя остановка, прежде чем встать на место постоянной стоянки в музее военно-морской славы в Кронштадте. Словно в огромной колыбели первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла по Неве. Из плавучего дока видна только рубка - Петербург встречает прославленный корабль разведенными пролетами мостов.​

Путь из мурманского Снежногорска до Санкт-Петербурга занял больше двух недель. Плавучий док с «Ленинским комсомолом» прошел через Баренцево и Белое моря, преодолел 19 шлюзов «Беломорканала», Онежское и Ладожское озера.​

У К-3 вырезан реакторный отсек, заварены все люки. Такая транспортировка - уже сама по себе операция уникальная, руководят ей лучшие специалисты из НИИ Спасания и подводных технологий ВМФ России.

«Это обычная морская практика, ничего ювелирного тут нет, люди знают, что делают - технология отработана», - сказал начальник научно-исследовательского управления НИИ Спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ Андрей Краморенко.

К-3 «Ленинский комсомол» - подлодка-рекордсмен. Спущенная на воду 64 года назад, она стала первым советским атомным подводным крейсером. Она первой в мире отработала всплытие во льдах Северного полюса, погрузилась на рекордную глубину. В 1967-ом году на К-3 произошел пожар, тогда 39 подводников ценой своей жизни предотвратили катастрофу - и подлодку восстановили, она вернулась на боевое дежурство.

Семен Ефимович Коган гордится знаком на своем галстуке. Служить на «Ленинский комсомол» он пришел сразу после аварии, командовал «дивизионом движения». Он, как и все члены экипажа легендарной подлодки, с тревогой следил за ее судьбой. В начале 90-х лодку вывели из боевого состава, хотели утилизировать - пустить «на иголки». И лишь теперь командованием ВМФ принято важнейшее решение - сохранить легендарный корабль для потомков.

«Глубоко удовлетворен этой ситуацией, что из этой лодки сделают музей. И на этом надо личный состав учить, учить что не забыт ваш труд, не забыт труд конструкторов, кораблестроителей - первую лодку сделать музеем» мети Семен Коган.

Теперь ​подлодку ждет тщательная реставрация, восстановление первоначального вида. После чего К-3 должна стать главным экспонатом Музея военно-морской славы на территории туристко-рекреационного кластера «Остров Фортов» в Кронштадте.

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