Президент Российской Федерации добавил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, а Запад закрывает на это глаза и поощряет.

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Президент РФ Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что никто, кроме Киева, не поощряет нацизм на государственном уровне. Также, по словам лидера России, на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, а Запад закрывает на это глаза и поощряет.

«К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма. На это закрывают глаза и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из коллективного Запада. Все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах», - сказал Путин.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что биолаборатории Соединенных Штатов в странах постсоветского пространства занимаются сбором биологических материалов и изучают специфику распространения вирусов.