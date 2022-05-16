Власти Подмосковья окажут поддержку McDonald's при смене бренда

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Сеть ресторанов фастфуда McDonald's получит поддержку от властей Подмосковья в случае смены бренда или владельца. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

«Когда она (сеть. - Прим. ред.) запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение», - цитирует его телеканал «360».

Он отметил, что McDonald's - это в первую очередь российские сотрудники компании, которых в регионе насчитывается порядка 10 тысяч человек, не важно при этом, каким будет новый бренд или владелец. Воробьев добавил, что у сети также много поставщиков, которые привыкли работать «по самым высоким стандартам» и смогут обеспечить бесперебойные поставки продукции.

Ранее McDonald's объявил об окончательном уходе из РФ и продаже своих активов. В то же время, по данными СМИ, сеть собирается уже в июне этого года открыться под новым брендом, с прежним меню и сохранив все рабочие места.