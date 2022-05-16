В МО РФ заявили об открытии коридора с «Азовстали» в ДНР для украинских раненых

В оборонном ведомстве России сообщили о достижении договоренности с украинскими военными о вывозе раненых.

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В Минобороны России заявили об открытии коридора с территории «Азовстали» для украинских раненых.

«16 мая с.г. в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых», - говорится в сообщении от МО РФ.

В оборонном ведомстве России добавили, что сейчас в районе «Азовстали» введен режим тишины. Открыт гуманитарный коридор - по нему раненые украинские военнослужащие доставляются в медучреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики. Там украинским раненым окажут необходимую помощь.

Ранее в Минобороны России сообщали о поражении командного пункта 72-й украинской механизированной бригады под Харьковом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов