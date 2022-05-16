В МО РФ сообщили о поражении командного пункта 72-й украинской мехбригады под Харьковом

Также в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники, отметили в российском военном ведомстве.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские военные ударами высокоточных ракет воздушного базирования поразили командный пункт 72-й украинской механизированной бригады под Харьковом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики», - сказал он на брифинге в понедельник.

По словам Конашенкова, ликвидированы более 360 националистов и выведены из строя 78 единиц военной техники.

Генерал-майор рассказал и об успехах российских ракетчиков и артиллеристов. Им удалось поразить 325 районов сосредоточения войск противника, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи.

Ранее раненый срочник ВСУ рассказал, как его спасли российские военнослужащие и медики. Со слов военнослужащего, первую помощь ему оказали на передовой, после чего доставили в госпиталь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов