Путин назвал цель работы биолабораторий США в постсоветском пространстве

© Фото: Unsplash

Биолаборатории Соединенных Штатов в странах постсоветского пространства занимаются сбором биологических материалов и изучают специфику распространения вирусов и опасных заболеваний. Об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент России Владимир Путин.

Проблематика обеспечения биологической безопасности требует самого серьезного внимания, отметил российский лидер.

«Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», - сказал он.

Документальные доказательства того, что в непосредственной близости от границ РФ разрабатывались компоненты биологического оружия, получены в ходе специальной военной операции на Украине, добавил Путин. Как подчеркнул президент, в американских лабораториях отрабатывались различные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в постсоветском пространстве.

В Москве в эти минуты проходит юбилейный саммит ОДКБ. На встрече присутствуют лидеры всех стран - членов организации. Участники переговоров обсуждают, в частности, вопросы сотрудничества в военной сфере и сфере биологической безопасности.