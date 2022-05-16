Ошибочные планы: чем обернется для Финляндии и Швеции вступление в НАТО

В МИД РФ заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой с далеко идущими последствиями.

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«Нет НАТО - да миру!», скандируют жители Хельсинки на главной площади финской столицы. Акции протеста против вступления страны в альянс уже вторую неделю продолжаются и в столице Швеции.

«Мы не думаем, что НАТО - организация мира. НАТО ведет войны, при этом ни одна страна альянса не подвергается военному нападению», - считает протестующий Ульф Спарбаг.

Несмотря на очевидно неоднозначное отношение общества Финляндии и Швеции к вступлению в Североатлантический альянс, правительства этих стран практически синхронно объявили о принятии «исторического решения».

В случае вступления Финляндии в НАТО, общая граница России со странами блока увеличится в два раза - до 2600 километров, а рубеж альянса будет проходить всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

«Обе эти страны не то, чтобы являются военными державами. Но вместе с тем их территория - это достаточно удобные стратегические точки, которые будут использованы для переноса туда некоторых инфраструктурных частей», - отметил политолог Артемий Атаманенко.

Замглавы МИД России Сергей Рябков инициативу Стокгольма и Хельсинки ​ назвал «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». Очевидно, что вступление в альянс нарушит весь баланс в Балтийском регионе, и реакция России обязательно последует.

В самом Северо-атлантическом альянсе не скрывают, что заявки Финляндии и Швеции на вступление в военно-технический блок рассмотрят как можно быстрее. Об этом накануне​ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на неформальной встрече глав МИД стран-участниц альянса.

«Это будет исторический момент. Их членство в НАТО повысит нашу общую безопасность, продемонстрирует, что двери НАТО открыты, и что агрессия не окупается», - отметил Столтенберг.

По регламенту НАТО, «за» вступление Финляндии и Швеции в блок должны проголосовать все 30 стран-участниц. И тут все может испортить Турция. Причина в том, что оба северо-европейских государства лояльно относятся к «рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической организацией.​

Брюссель уже пригрозил туркам изоляцией в случае блокировки вступления Финляндии и Швеции в альянс. Важный момент - даже один только факт подачи заявки о вступлении в НАТО позволить альянсу отправлять ​ в Финляндию и Швецию войска и военную технику. По информации агентства Bloomberg,​ в новой стратегической доктрине НАТО, которая будет принята в ближайшее время, наша страна получит статус «непосредственной угрозы» - пока Россия обозначена там как «партнер».