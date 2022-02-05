В России за 10 лет почти вдвое сократилось число погибших на дорогах

Министерство внутренних дел России заявило о снижении уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий за минувшее десятилетие. Отмечается, что таким образом реализуется провозглашенная Генассамблеей ООН резолюция о снижении на 50% смертности и травматизма в результате ДТП во всем мире к 2030 году. В 2021 году стартовало второе десятилетие и Россия выполнила свои обязательства, сократив почти вдвое число погибших на дорогах страны.

«Реализовав первый десятилетний план (2011 - 2020 года), Россия выполнила свои обязательства и почти вдвое сократила число погибших на дорогах (с 27 953 в 2011 г. до 15 788 в 2020 г.)», - сообщает ТАСС информацию пресс-центра МВД России.

Также во время прошедшего совещания по подведению итогов межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за 2021 год рассказали о важности дальнейшей цифровизации работы сотрудников Госавтоинспекции. Сообщается, что данный сервис показал «эффективность автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина"». Этот сервис в настоящее время вводится в эксплуатацию по всей территории России.

МВД сообщило о проведении большого объема работ за минувшую декаду, об обеспечении повышения безопасности дорожного движения и ее позитивной динамике. Также сокращены основные показатели аварийности.

«Более чем на треть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Практически наполовину сократилось число погибших несовершеннолетних, а также пешеходов», - рассказал первый заместитель министра МВД, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Утром в субботу, 5 февраля, в подмосковной Балашихе грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе. Согласно предварительной информации, в результате случившегося пострадал водитель грузового автомобиля. Движение было парализовано.