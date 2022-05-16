В России обнулили ввозные пошлины на оборудование для крупных инвестпроектов

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Правительство РФ приняло решение обнулить ввозные пошлины на оборудование и материалы, которые необходимы для реализации инвестиционных проектов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, можно будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что первоочередное значение имеют такие отрасли, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство и IT-сфера. Также сообщается, что в РФ упростили ввоз электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства: компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов, микросхем и раций.

Ранее кабмин РФ утвердил перечень иностранных компаний, к которым применяются специальные экономические меры. Минфин РФ назначен ответственным органом по направлению в правительство предложений о внесении изменений в данный список, говорится в постановлении.