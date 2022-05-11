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Кабмин РФ утвердил перечень иностранных компаний, к которым применяются специальные экономические меры

Елизавета Потейчук
19:55 11.05.2022
Минфин РФ назначен ответственным органом по направлению в правительство предложений о внесении изменений в данный список, говорится в постановлении.
Кабмин РФ утвердил перечень иностранных компаний, к которым применяются специальные экономические меры
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В числе данных организаций - зарубежные дочерние компании «Газпрома».

В постановлении указано, что компаниям, включенным в перечень, запрещается совершать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями, сделки, предусматривающие заход судов в порты России, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению, а также сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.

«Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», - сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с тем утверждается, что Минфин РФ назначен ответственным органом по направлению в кабинет министров предложений о внесении изменений в данный список и о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.

Ранее в министерстве энергетики России сообщили, что РФ и Белоруссия переходят на систему оплаты газа в рублях. По данным ведомства, стороны определили условия формирования цен на газ до конца текущего года.

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