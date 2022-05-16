Москва будет внимательно следить за последствиями такого шага с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена абсолютно в безусловном порядке, отметил Дмитрий Песков.

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В Кремле выразили обеспокоенность в связи с решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что будет проведен глубокий анализ возможных последствий такого шага.

«Это вопрос серьезный... который вызывает нашу обеспокоенность. Мы будем очень внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена абсолютно в безусловном порядке», - сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание, что у РФ нет территориальных споров с этими двумя государствами.

«В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента», - добавил Песков.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может стать ошибкой, которая приведет к серьезным последствиям.