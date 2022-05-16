«Им брать надо людей на мясо»: пленный украинский военнослужащий рассказал, как попал на передовую

Украинский военнослужащий также поблагодарил российских врачей за человеческое отношение и оказание квалифицированной медицинской помощи.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Пленный военнослужащий территориальной обороны Украины Анатолий рассказал, как его забрали в военкомат и отправили воевать, затем он получил ранения.

«Если надо – военкомат вызывает и забирает. Какой закон? Им брать надо людей, туда на мясо», - сказал он.

По словам Анатолия, бойцов вывезли копать котлованы, но когда они попали под обстрел, то вынуждены были прятаться в подвалах.

«Сидели в подвале, потом выходили, потом вновь в подвал. И я бежал, бежал, и меня ранило, бросило в канаву какую-то. Я лежал там. Меня чеченцы нашли, ребята, я у них там был пару дней, а потом сюда попал в больницу», - добавил он.

Украинский военнослужащий рассказал, что у него была сильно повреждена рука и сломаны ребра. Он также высоко оценил действия российских врачей и поблагодарил их за квалифицированную медицинскую помощь.

«Приходят, делают перевязки, уколы, если надо. Нормально, врачи все хорошие, люди очень хорошие. Им большое спасибо, они свою работу знают, они не отказывают ни в чем», - отметил Анатолий.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы российских минометчиков в ходе спецоперации на Украине. Вначале военнослужащие с помощью беспилотников выявляют, где находятся позиции противника, после чего открывают по ним огонь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов