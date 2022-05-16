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РКН планирует ввести пин-коды на фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию

Максим Крюков
12:57 16.05.2022
Сейчас дети могут беспрепятственно посмотреть фильмы и сериалы, которые рассчитаны на взрослую аудиторию.
РКН планирует ввести пин-коды на фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию
© Фото: mohamed Hassan, Pixabay
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Роскомнадзор выступил с предложением ввести пин-коды на сервисах для просмотра фильмов и сериалов, рассчитанных на взрослую аудиторию, с целью защиты детей от такого контента. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин на заседании комиссии Генсовета по защите материнства, детства и поддержке семьи.

«Проблему, по нашему мнению, можно устранить путем создания некоторого контура безопасной для детей среды через введение специальных пин-кодов, которые будут знать только взрослые члены семьи, который будет запрашиваться площадкой», - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в библиотеках некоторых онлайн-площадок можно найти большое количество фильмов и сериалов, ориентированных на взрослую аудиторию, которые всего лишь маркируются знаком «18+». Несмотря на то что в данном случае сервисы действуют согласно прописанным требованиям в законодательстве, дети могут беспрепятственно посмотреть контент, предназначенный для взрослых зрителей.

Ранее РКН обратился в прокуратуру из-за возможной утечки данных «Гемотеста». Ведомство также направило запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке.

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