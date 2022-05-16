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В МИД РФ анонсировали начало расследования военно-биологической деятельности на Украине

Анна Назайкина
12:14 16.05.2022
Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что Москве удалось попасть в «корень проблемы», когда она озвучила данные о биологических лабораториях на территории Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Россия готовит документы для официального расследования военно-биологической деятельности на Украине. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы сейчас фактически формируем пакет необходимых для этого (расследование, - Прим. ред.) документов, у нас нет сомнений, что он будет внушительным и всеобъемлющем, содержащим в достаточной мере материалы и показания, свидетельства, позволяющие ставить вопрос о запуске такого расследования в соответствии с требованиями конвенции», - заявил дипломат.

Рябков подчеркнул, что, если оппоненты РФ будут препятствовать  расследованию, это покажет, что они являются недобросовестными членами СБ ООН.

«Если по политическим или геополитическим причинам наши противники, наши оппоненты начнут нам ставить палки в колеса, это только изобличит их как недобросовестных игроков на площадке Совбеза ООН, движимых целями и соображениями, не имеющими ничего общего с задачами укрепления безопасности и установления истины», - добавил он.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что Москве удалось попасть в «корень проблемы», когда она озвучила данные о биологических лабораториях на территории Украины.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов обратил внимание, что американская сторона продолжает игнорировать вопросы о деятельности биологических лабораторий на территории стран СНГ.

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