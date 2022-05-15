Посол Антонов заявил об игнорировании США вопросов о деятельности биолабораторий в странах СНГ

Также российский посол рассказал, как американские спецслужбы предпринимают попытки склонить дипломатов России к предательству.

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Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов сообщил о продолжении игнорирования американской стороной вопросов о деятельности их биологических лабораторий на территории стран СНГ.

Также посол Антонов рассказал о «выдумывании сказок» Соединенными Штатами. Так, там заявляют о якобы намерении России использовать биологическое оружие на Украине.

Посол возмутился, сказав, что «ведь это полный бред». Обо всем этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

«Американцы что-то не очень идут впереди требований международного сообщества в отношении уничтожения химического оружия. До сих пор от нас отмахиваются, когда мы говорим и просим объяснить, что делают американские военные в биолабораториях на пространстве стран СНГ», - приводит слова Антонова РИА Новости.

Также в программе Антонов привел информацию о том, как власти США пытаются склонить российских дипломатов к предательству. Один из способов, избираемый американцами, - отправка на мобильные телефонные номера целенаправленных рассылок, объявлений с адресами спецслужб и приглашениями откликнуться на эти обращения.