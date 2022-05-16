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НМ ЛНР нашла на химзаводе «Заря» доказательства присутствия инструкторов из США и Польши

Максим Крюков
12:17 16.05.2022
Как сообщает ведомство, кураторы НАТО отличаются беспринципностью и трусостью в отношении как военнослужащих ВСУ, так и мирных жителей.
НМ ЛНР нашла на химзаводе «Заря» доказательства присутствия инструкторов из США и Польши
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Обороной города Рубежное и завода «Заря» руководили инструкторы из США и Польши. С таким заявлением выступила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР).

«При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» г. Рубежное были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне города и завода», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Народной милиции республики не уточнили, какие конкретно доказательства были обнаружены.

Также в НМ ЛНР подчеркнули, что военачальники Североатлантического альянса отличаются беспринципностью и трусостью в отношении как военнослужащих ВСУ, так и мирных жителей. Сообщается, что кураторы уничтожают объекты гражданской инфраструктуры, минируют опасные объекты промышленности и первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемою гибель ради сохранения собственных жизней. Об этом свидетельствуют показания пленных солдат Территориальной обороны ВСУ, которых, как считают в ведомстве, обманом направили в горячую точку Донбасса.

Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, как военнослужащие ВСУ при отступлении заминировали территорию химического завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в городе Рубежное. Таким образом, в зоне заражения могли оказаться более 300 тысяч жителей города, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва гарантированно - уничтожение всех форм жизни, подчеркнули в НМ.

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