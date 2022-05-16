Член высшего совета ЛДПР Шерин рассказал о своем выдвижении на пост председателя партии

В результате тайного голосования делегаты съезда должны избрать председателя ЛДПР, который, на их взгляд, наиболее достоин продолжать дело Владимира Жириновского.

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Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин в беседе со «Звездой» рассказал, что выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии. Кроме того, он объяснил, каким образом будет избран новый лидер.

«Я, как выпускник Рязанского командного училища, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества, который присягнул на верность своему Отечеству, хочу быть предан присяге до конца и готов служить своему народу и партии ЛДПР на посту председателя партии», - заявил он.

Шерин добавил, что окончательное решение должны принимать делегаты внеочередного съезда ЛДПР, который должен быть назначен, по мнению Шерина, в течение месяца.

«Если люди видят в себе силы, возможности, готовы взять на себя ответственность, будут предлагать свои кандидатуры, я думаю, что это абсолютно соответствует уставу, духу нашей партии, которая является либерально-демократической», - сказал Шерин.

В результате тайного голосования делегаты съезда должны избрать председателя ЛДПР, который, на их взгляд, наиболее достоин продолжать начатое дело, отметил член высшего совета партии.

Со дня смерти политика и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского прошло 40 дней, накануне состоялись поминки. Жириновский умер 6 апреля на 75-м году жизни. Во фракции сегодня заявили, что заседание Высшего совета по вопросу проведения внеочередного съезда ЛДПР для избрания руководящих органов партии состоится в ближайшее время.

Сегодня глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что столица региона готова разместить у себя федеральную штаб-квартиру Либерально-демократической партии, для этой цели были подготовлены особняк и телестудия.