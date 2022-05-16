В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Член высшего совета ЛДПР Шерин рассказал о своем выдвижении на пост председателя партии

Анна Назайкина
11:41 16.05.2022
В результате тайного голосования делегаты съезда должны избрать председателя ЛДПР, который, на их взгляд, наиболее достоин продолжать дело Владимира Жириновского.
Член высшего совета ЛДПР Шерин рассказал о своем выдвижении на пост председателя партии
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин в беседе со «Звездой» рассказал, что выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии. Кроме того, он объяснил, каким образом будет избран новый лидер.

«Я, как выпускник Рязанского командного училища, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества, который присягнул на верность своему Отечеству, хочу быть предан присяге до конца и готов служить своему народу и партии ЛДПР на посту председателя партии», - заявил он.

Шерин добавил, что окончательное решение должны принимать делегаты внеочередного съезда ЛДПР, который должен быть назначен, по мнению Шерина, в течение месяца.

«Если люди видят в себе силы, возможности, готовы взять на себя ответственность, будут предлагать свои кандидатуры, я думаю, что это абсолютно соответствует уставу, духу нашей партии, которая является либерально-демократической», - сказал Шерин.

В результате тайного голосования делегаты съезда должны избрать председателя ЛДПР, который, на их взгляд, наиболее достоин продолжать начатое дело, отметил член высшего совета партии.

Со дня смерти политика и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского прошло 40 дней, накануне состоялись поминки. Жириновский умер 6 апреля на 75-м году жизни. Во фракции сегодня заявили, что заседание Высшего совета по вопросу проведения внеочередного съезда ЛДПР для избрания руководящих органов партии состоится в ближайшее время.

Сегодня глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что столица региона готова разместить у себя федеральную штаб-квартиру Либерально-демократической партии, для этой цели были подготовлены особняк и телестудия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:44 В стране и мире
Школам порекомендовали провести последние звонки и выпускные в очном формате
11:43 Армия
Противолодочные гиганты: Тихоокеанский флот провел учебно-тренировочные полеты Ту-142
10:49 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух реактивных беспилотников Ту-143 «Рейс» Украины
10:43 Армия
Видео
Ракетные войска и артиллерия поразили еще 325 районов сосредоточения войск Украины
10:36 В стране и мире
ЦБ предложил механизм отмены переводов на счета мошенников
Популярное
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Видео
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
Видео
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.