Дегтярев заявил, что в Хабаровске готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР

По его словам, Хабаровск де-факто уже является столицей Либерально-демократической партии в России.

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Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram- канале заявил, что столица региона готова разместить у себя федеральную штаб-квартиру Либерально-демократической партии, для этой цели был подготовлен особняк и телестудия.

«Владимир Вольфович не раз говорил о необходимости распределения органов власти по территории нашей необъятной Родины. Были его заявления и о переносе столицы вглубь страны...У нас в Хабаровске уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР, готова и супер-современная телестудия ЛДПР-ТВ для вещания на всю Россию и зарубежье», - написал губернатор в публикации на своей странице.

По словам Дегтярева, Хабаровск фактически уже является столицей Либерально-демократической партии в России.

«Губернатор избран от ЛДПР и является руководителем ЛДПР в регионе, большинство в Законодательной Думе края принадлежит ЛДПР, Глава Комсомольска-на-Амуре и большинство депутатов местной Думы являются членами ЛДПР, крупнейшая фракция в Городской Думе Хабаровска члены ЛДПР», - отметил он.

Со дня смерти политика и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского прошло уже 40 дней, накануне состоялись поминки. Жириновский умер 6 апреля на 75-ом году жизни. В феврале его госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с тяжелой формой COVID-19.

Во фракции сегодня заявили, что заседание Высшего совета по вопросу проведения внеочередного Съезда ЛДПР для избрания руководящих органов партии состоится в ближайшее время.