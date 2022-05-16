Школам порекомендовали провести последние звонки и выпускные в очном формате

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Минпросвещения РФ порекомендовало школам проводить последние звонки в очном формате. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это в конце мая, где-то это 25 мая проходит, где-то - раньше. Рекомендуем очно проводить последние звонки во всех школах нашей страны», - приводит слова министра ТАСС.

Он также добавил, что Минпросвещения РФ выступает за проведение выпускных вечеров 25 июня, подчеркнув, что это традиция нашей системы образования. Как уточняется в Telegram-канале министерства, выпускные вечера также рекомендуется проводить в очном формате.

Ранее Сергей Кравцов уточнил информацию о введении уроков истории с первого класса. По словам главы Минпросвещения, это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.