В МО РФ заявили об уничтожении ПВО двух украинских самолетов Су-25 и одного Су-24
Как уточнили в ведомстве, было сбито два украинских Су-25 в районах населенных пунктов Евгеновка и Великая Камышеваха, а также Су-24 в районе острова Змеиный.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Российские средства ПВО уничтожили три самолета воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины», - сказал он.
Также сообщается, что в районе острова Змеиный был сбит один украинский самолёт Су-24.
Кроме того, в МО РФ сообщили о поражении командного пункта 72-й украинской мехбригады под Харьковом. По словам Конашенкова, ликвидировано более 360 националистов и выведено из строя 78 единиц военной техники.