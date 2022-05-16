Армия В МО РФ заявили об уничтожении ПВО двух украинских самолетов Су-25 и одного Су-24 Максим Крюков Как уточнили в ведомстве, было сбито два украинских Су-25 в районах населенных пунктов Евгеновка и Великая Камышеваха, а также Су-24 в районе острова Змеиный. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российские средства ПВО уничтожили три самолета воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины», - сказал он. Также сообщается, что в районе острова Змеиный был сбит один украинский самолёт Су-24. Кроме того, в МО РФ сообщили о поражении командного пункта 72-й украинской мехбригады под Харьковом. По словам Конашенкова, ликвидировано более 360 националистов и выведено из строя 78 единиц военной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика