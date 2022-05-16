Противолодочные гиганты: Тихоокеанский флот провел учебно-тренировочные полеты Ту-142

Целью было слаживание экипажей и отработка противолодочных задач над водами Охотского моря. Самолеты Ту-142 взлетали с одного из аэродромов морской авиации Тихоокеанского флота.

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Тихоокеанский флот провел учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Их целью было слаживание экипажей и отработка противолодочных задач над водами Охотского моря. Самолеты Ту-142 взлетали с одного из аэродромов морской авиации Тихоокеанского флота.

«Во время проведения полетов экипажи двух самолетов Ту-142 осуществили поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что экипажи Ту-142 отточили навыки полетов над безориентирной местностью, а также слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ранее «Звезда» показывала кадры освобожденной от ВСУ Попасной с высоты птичьего полета.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов