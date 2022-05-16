Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост

По словам мэра города, это не было спонтанным решением - он переходит на новое место работы.

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Владимир Волков в понедельник, 16 мая, ушел с поста мэра Ярославля. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», - написал он.

Волков отметил, что продуктивно трудился в Ярославле в течение 3,5 года и старался не повышать долговую нагрузку на бюджет города.

«Нам в условиях жесткой финансовой дисциплины удавалось не только решать застарелые проблемы, но и двигаться вперед - открывать новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализовывать важные для города инфраструктурные проекты», - добавил Волков.

Кроме того, он выразил благодарность жителям города за их поддержку и совместную плодотворную деятельность. Напомним, что Волков занял пост мэра Ярославля 20 декабря 2018 года.

На прошлой неделе главы сразу пяти регионов объявили о своем уходе с постов. Новые губернаторы появятся в Республике Марий Эл, а также в Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областях.