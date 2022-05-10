Путин подписал указы о назначении врио глав республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей

До подписания указов президент РФ провел встречи с каждым из назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов.

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Президент России Владимир Путин подписал указы, в соответствии с которыми для республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей будут назначены временно исполняющие обязанности глав данных субъектов. До принятия данных решениий российский лидер провел рабочие встречи с каждых из них.

«Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области - Александр Соколов, Рязанской области - Павел Малков, Саратовской области - Роман Бусаргин, Томской области - Владимир Мазур», - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что покидает пост главы региона. Такое же решение приняли губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава республики Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязани Николай Любимов.