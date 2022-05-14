В американском Буффало погибли 8 человек в результате стрельбы в супермаркете

Информируется, что мужчина в одежде военного образца зашел в один из городских супермаркетов и открыл огонь из винтовки.

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Согласно сообщениям СМИ, в американском городе Буффало в результате стрельбы погибло не менее восьми человек. Приводится информация, что инцидент произошел в местном супермаркете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно данным последнего - среди погибших числится и предполагаемый преступник. Отмечено, что мужчина в одежде военного образца зашел в один из городских супермаркетов и открыл огонь из винтовки. Также сообщается, что один из раненых находится в критическом состоянии.

Ранее приводилась информация о гибели нескольких человек в результате стрельбы в американской церкви. Тогда инцидент произошел в городе Сакраменто на территории штата Калифорния.