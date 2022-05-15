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FP: США не смогли настроить большинство стран против РФ из-за «подорванной демократии»

Алексей Курильченко
08:20 15.05.2022
Как пишет Foreign Policy, страны АСЕАН не восприняли всерьез призывы Байдена пойти против России.
FP: США не смогли настроить большинство стран против РФ из-за «подорванной демократии»
© Фото: Michael Candelori, ZUMAPRESS, Globallookpress
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«Крестовый поход» президента США Джозефа Байдена против России провалился из-за дефектов в собственной демократии. Как пишет издание Foreign Policy, американскому лидеру не удалось настроить против России большую часть стран - лишь показать проблемы собственной демократии.

«В глазах большинства США - которая пытается читать проповеди - это сильно подорванная демократия, которой следует заняться самоисцелением», - пишет издание.

Как пишет журналист издания, проблемы стали отчетливо видны во время выступления Байдена на саммите США - АСЕАН. Представители других стран не проявили интереса к призывам американского лидера вступить в противостояние Запада с Россией.

Также во время саммита Байден допустил очередную оговорку. На этот раз американский лидер вице-президента Камалу Харрис президентом.

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