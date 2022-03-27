СМИ: две трети британцев заявили о трудностях при оплате счетов за отопление

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Более двух третей британцев (67 процентов) испытывают сложности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию на фоне энергетического кризиса, который усугубился после введения санкций против России. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного газетой Express опроса.

Согласно исследованию, 63 процента британцев также остались не удовлетворены предложенной министром финансов Риши Сунака антикризисной программой, которую он озвучил 23 марта. В частности, он предполагает сокращение топливного сбора до следующего марта на пять пенсов (шесть центов). Кроме того, он заявил, что власти отменят НДС на энергосберегающие материалы, в том числе солнечные панели и тепловые насосы, на ближайшие пять лет.

Стоимость топлива в Соединенном Королевстве в начале года составляла £1,45 ($1,9). На текущей неделе она подходила к отметке £1,67 ($2,2), сообщает ТАСС.

Ранее топливный кризис из-за антироссийских санкций спрогнозировали в Германии, а следом и во всей Европе. По словам немецкого экономиста Айка Хаммера, возможен рост стоимости бензина до шести евро за литр, из-за чего большинство жителей Европы не смогут позволить себе ездить на автомобиле.