Песков не исключил возможности разрыва дипотношений со странами Запада

По словам представителя Кремля, это может произойти в случае продолжения практики высылки российских дипломатов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности разрыва дипотношений со странами Запада в случае продолжения высылки российских дипломатов.

«Такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов - это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», - сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу LCI.

В то же время, Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо сохранить дипломатические отношения, особенно в нынешних условиях.

Ранее в МИД РФ заявили, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является спланированной кампанией. В ведомстве отметили, что ежедневно наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели санкции против нее.