В стране и мире Президент Казахстана прибыл в РФ для участия в саммите ОДКБ Елизавета Потейчук Встреча лидеров стран-членов ОДКБ состоится завтра, 16 мая, в Кремле. © Фото: Kazakh presidential website XinHua Globallookpress Читайте нас на: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Москву для участия в саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча пройдет завтра, 16 мая, в Кремле. «Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министр Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации», - сказано в сообщении пресс-службы Токаева в Telegram. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры стран во время беседы коснулись вопросов координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая контекст предстоящей встречи лидеров стран-членов ОДКБ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика