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Президент Казахстана прибыл в РФ для участия в саммите ОДКБ

Елизавета Потейчук
21:35 15.05.2022
Встреча лидеров стран-членов ОДКБ состоится завтра, 16 мая, в Кремле.
Президент Казахстана прибыл в РФ для участия в саммите ОДКБ
© Фото: Kazakh presidential website XinHua Globallookpress
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Москву для участия в саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча пройдет завтра, 16 мая, в Кремле.

«Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министр Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации», - сказано в сообщении пресс-службы Токаева в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры стран во время беседы коснулись вопросов координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая контекст предстоящей встречи лидеров стран-членов ОДКБ.

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