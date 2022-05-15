Катастрофическая авантюра: как ВСУ провалили попытку отбить остров Змеиный

Контроль над островом позволяет российским войскам блокировать черноморские порты Украины. Отсюда, как на ладони, средства радиотехнической разведки ВС РФ видят всю аэродромную сеть на юго-западе Украины, откуда взлетают уцелевшие самолеты ВСУ.

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Высокоточное оружие Вооруженных Сил России один за другим уничтожает стратегические объекты Украины. ВСУ уже лишились большинства складов вооружений, топливных баз и логистических путей. И все это - задокументированные факты, но официальный Киев об этом предпочитает умалчивать.

Чтобы оправдать мифы об уверенном сопротивлении ВСУ, власти Украины предприняли попытку контрнаступления на один из важнейших стратегических объектов, который сейчас контролируют российские войска - остров Змеиный. Приказ отдал лично президент Владимир Зеленский после консультации с западными спецслужбами.

«C 7-го мая, по прямому указанию В. Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря», - сказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

От украинской армии в Киеве во что бы то ни стало ждали хоть каких-нибудь результатов к 9 мая, однако в назначенный день все попытки осады Змеиного с треском провалились.

«Киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять - ударных «Байрактар-ТБ2». Все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся «пиар-акции» киевского режима по захвату в канун 9 мая, Праздника Победы в Великой Отечественной войне, острова Змеиный. Таким образом, данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», - добавил представитель оборонного ведомства.

Змеиный - это остров-скала в 70 морских милях от Одессы. Здесь до начала специальной военной операции по защите Донбасса располагались погранзастава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты украинских вооруженных сил, которое насчитывает около ста военнослужащих. Их Киев в самом начале спецоперации поспешил объявить погибшими. Однако позже выяснилось, что весь гарнизон без сопротивления сложил оружие после предупреждающего удара российских кораблей ракетами «Калибр».

Змеиный - это своеобразный ключ к черноморскому побережью Украины. Стратегически важный форпост для контроля и над торговыми путями и над маршрутами военных кораблей, следующих из Румынии, через которую Запад поставляет оружие для ВСУ. А еще до потери Украиной Змеиного здесь размещалось спецоборудование НАТО для корректирования полета «Томагавков» - американских крылатых ракет.

Контроль над островом позволяет российским войскам блокировать черноморские порты Украины. Отсюда, как на ладони, средства радиотехнической разведки ВС РФ видят всю аэродромную сеть на юго-западе Украины, откуда взлетают уцелевшие самолеты ВСУ. И даже после провала штурмовой операции украинская армия предприняла отчаянную попытку ударить по острову сразу тремя ракетами «Точка-У». Но все они были сбиты российскими силами ПВО. Основой этой обороны в ходе специальной военной операции являются расчеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

Крылатые или баллистические ракеты, самолеты или беспилотные летательные аппараты противника. С-300 здесь настоящий хозяин неба. Его станция наведения ракет может сопровождать одновременно до 12 целей.

«Машина способна большое количество целей наблюдать, и одновременно сопровождать их. И одновременно уничтожать до шести целей. Противник ничем не удивил, это обычная цель для это зенитной системы. Ничего нового мы не открыли», - объяснил командир батареи.

Именно этот расчет сбил уже порядка четырех украинских «Байрактаров» турецкого производства. Командир боевой машины говорит, что это исключительно командная работа. Успешная работа подразделений ПВО открывает возможности для российской авиации. Уникальный российский сверхманевренный истребитель СУ-35 с воздуха атакует позиции ВСУ. Он может наносить удары ракетами класса «воздух-земля» и эффективно уходить из-под удара западных переносных зенитно-ракетных комплексов.

Так, знаменитые вертолеты Ка-52 или «Аллигаторы» уничтожают скопление техники ВСУ. По вылетам боевых машин здесь можно сверять часы, аэродром в режиме «взлет-посадка» работает нон-стоп.

«Работаем не только мы, но и другие вертолеты. Это расписано по времени. Сразу после нас должна работать артиллерия. Время необходимо, чтобы не произошла накладка, чтобы не ударить по своим же», - рассказал командир вертолета Сергей.

Эти армейские хищники успешно атакуют наземные объекты ВСУ, но в воздухе сами за себя постоять также могут. Сразу шесть узлов подвески позволяют разместить на «Аллигаторе» до двух тонн различного вооружения. Например, противотанковые ракеты «Вихрь». Но, пожалуй, основная огневая мощь вертолета Ка-52 - неуправляемые авиационные ракеты. По 20 снарядов с каждой стороны. Именно их сейчас чаще всего применяют для поражения позиций противника.

А на земле продолжают выполнение задач специальной военной операции передовые части ВДВ. Огневую поддержку крылатой гвардии оказывают боевые машины десанта второго поколения с 30-миллиметровой пушкой и противотанковым ракетным комплексом «Фагот». Колонны российской техники направляются на Украину каждый день. И точно так же, каждый день, ребенок из маленького села Белгородской области ждет наших военнослужащих, чтобы поддержать их.

Восьмилетнего Лешу Павличенко теперь знает, кажется, вся страна. Мальчик в шлемофоне танкиста каждый день встречает на обочине дороги колонны российской бронетехники воинским приветствием.

«Чтоб военным было хорошо, они же далеко от дома. Им грустно. Но я их делаю счастливыми», - объяснил Леша.

Шлемофон Леше подарил один из наших танкистов. Маличика заметили даже в Минобороны, а именно запустили флешмоб «Леша, спасибо». А недавно наши военнослужащие заехали к нему в гости, чтобы передать подарки и поблагодарить за такую искреннюю поддержку российских бойцов, работающих в зоне проведения специальной военной операции.

О том, как российской армии удалось защитить свои позиции на острове Змеиный и отбить попытку ВСУ установить контроль над его территорией - смотрите в сюжете Романа Закурдаева для программы «Главное с Ольгой Беловой».