Смертоносные ловушки: кадры внутри здания в Попасной, где ВСУ оборудовали позиции

Также в здании на лестничных пролетах, где есть окна, украинские военные оборудовали огневые точки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев побывал внутри здания в населенном пункте Попасная в Луганской Народной республике, в котором украинские военные оборудовали свои позиции. В настоящее время в нем нет боевиков и в каждом помещении есть опасность натолкнуться на растяжки - специальные шнуры, которые применяются для организации мины-ловушки.

«Смертоносных ловушек в местах, где располагались украинские военные, может быть очень много», - отметил корреспондент.

Кроме того, на лестничных пролетах, где есть окна, боевики оборудовали огневые точки. Алексеев показал одну из них. На публикуемых кадрах видно, что солдаты использовали мешки с песком, а на полу разбросаны автоматные патроны.

Напомним, Алексей Алексеев также показал, как работает артиллерия Вооруженных Сил России в Попасной Луганской Народной республики. Еще недавно украинские военные вели бои на окраине населенного пункта.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.