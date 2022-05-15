Захарова заявила, что победа Украины на «Евровидении» дополняет картину случившегося в стране.

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь". Европа аплодирует стоя. Занавес», - написала в своем Telegram-канале Захарова.

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