Захарова заявила, что победа Украины на «Евровидении» дополняет картину случившегося в стране
Захарова заявила, что победа Украины на «Евровидении» дополняет картину случившегося в стране.
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала победу Украины на «Евровидении».
«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь". Европа аплодирует стоя. Занавес», - написала в своем Telegram-канале Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций западных стран против Российской Федерации. По мнению Захаровой, развал украинской государственности также является делом Запада.