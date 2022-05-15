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С гордостью и без страха: как жители освобожденных украинских территорий отметили День Победы

Виктория Косогляденко
18:53 15.05.2022
То, что жители Мелитополя почувствовали 9 мая, трудно описать словами. Подпевать любимым фронтовым песням теперь можно во весь голос, а не шепотом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Без нацизма. Без сожаления. И без оглядки на старый режим, который запрещал все, что им было дорого. Впервые ничего не опасаясь, в открытую, с высоко поднятой головой, с Георгиевской лентой на груди, со слезами на глазах, и с гордостью в сердце за своих героев жители Мелитополя прошлись в колонне «Бессмертного полка».

Дождаться своей возможности пройти в памятной колонне им дорогого стоило. Утром 9 мая украинские СМИ стали писать о готовящихся провокациях, что якобы по данным разведки, в херсонщине и в Запорожье российские военные хотят расстрелять колонну «Бессмертного полка». Призывали людей не выходить из домов. Однако запугать не получилось. Десять тысяч человек прошли строем в одном лишь  Мелитополе.

Даже власти города не ожидали такого количества желающих выйти на акцию «Бессмертный полк» в Мелитополе. Там, где колонна только начинала формироваться, сразу собралось несколько тысяч человек. К вечному огню, который кстати зажгли совсем недавно, пришло еще больше - потому что по ходу движения колонны народ все присоединялся и присоединялся с лентами и портретами своих близких, своих героев.

Все те, кто смотрит с черно-белых плакатов, прекрасно знали, за что и с кем сражаются. И сейчас гордились бы тем, что внуки и правнуки смогли отстоять их подвиг и еще раз дать бой нацизму. И снова шествуют в одном строю со своими потомками по освобожденным городам.

С Днем Победы связывают простые, но дорогие сердцу символы.  Они всегда имели особое значение для тысяч семей, в которых есть фронтовики. Власти Украины  запретили символику Победы. Георгиевские ленты, Красные звезды, шествие «Бессмертного полка» объявили вне закона. Но запретить помнить своих героев и гордиться ими невозможно.

То, что жители Мелитополя почувствовали 9 мая, трудно описать словами. Подпевать любимым фронтовым песням теперь можно во весь голос, а не шепотом. Черно-оранжевую ленточку можно больше не прятать под одеждой, а смело носить на груди. Раньше это было просто небезопасно. Последнее шествие «Бессмертного полка» по Мелитополю в 2017 чуть было не закончилось массовой дракой, вспоминает Евгений Горлачев. Он с товарищами тогда попытался провести в городе мини-парад ретро-техники. Его «полуторку» народ встречал овациями. А националисты - угрозами.

«Мы ехали на «полуторке», с нас тогда ленты обрывали. Кричалки всякие кричали «рашисты, убирайтесь в рашку свою». Срывали с ветеранов ленты, заставляли «слава Украине» их кричать. Мне больше понравился эпизод с девочкой одной, ей было тогда лет 14. Она стояла на обочине, в кителе своего дедушки-подполковника. У нее был орден красной звезды и три ордена Отечественной войны. Я говорю «Дите, ты откуда здесь взялась? А я пришла вместо своего дедушки на «Бессмертный полк». Можно я с вами поеду?»», - рассказывает он.

Бороться жителям Запорожья пришлось невыносимо долго. За свои ценности и своих героев. Это шествие стало самым долгожданным для тысяч украинцев из Запорожья и херсонской области, потому что оно откладывалось много лет. Запрещалось. А за участие в акции наказывали. Унижали даже стариков

«Вырывали знамя, топтали, фашисты, Георгиевскую ленту. Я стою, он знамя вырывает у меня, а я не даю, а их двое еще», - рассказывает Юрий Липатов.

Юрий Васильевич и тогда не боялся. А теперь он  и вовсе впереди памятной колонны с красным знаменем. Ему было четыре года, когда отец ушел на фронт. И не вернулся.  После войны Юрий Васильевич пошел служить в ракетные войска. Он побывал на всех космодромах Союза. Видел гагаринский старт своими глазами.  А сегодня не может оторвать глаз от мальчишек, которые укутываются в триколор и знамя Победы.

Жителей Херсона тоже пугали тем, что на колонну планируется нападение. Но им не страшно. На улицах дежурят российские военные, которые охраняют население. В самом Херсоне возлагают цветы к вечному огню. А шествие «Бессмертного полка» растягивается на километры.

У российских военнослужащих, кто освобождает эту землю от нацизма, вся минувшая неделя прошла в особом режиме. Двойным щитом 9 мая закрывали небо силы противовоздушной обороны. Зенитный ракетно-пушечный «Панцирь» и зенитно-ракетный «Бук» - комплексы, которые обеспечили непрерывный контроль всех объектов в воздухе и не подпустили ни одной ракеты. Дежурили усиленные патрули, чтобы исключить диверсии и провокации. А колонну «Бессмертного полка» по всему маршруту сопровождали «вежливые люди». Так что это по праву самый стойкий «Бессмертный полк» этого дня победы. Кульминация праздника Победы - салют. Впервые за почти восемь лет, одновременно с Москвой, в небе над освобожденными территориями расцветает праздничный фейерверк. Никто не забыт, и ничто не забыто. 

О том, как жители освобожденных территорий спустя долгие годы смогли смело отпраздновать День Победы и вспомнить тех, кто подарил им мирное небо над головой в годы Великой Отечественной - в репортаже Виктории Косогляденко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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