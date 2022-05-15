В Московской Соборной мечети прощаются с Ренатом Ибрагимовым

Проститься с Ибрагимовым пришли его родственники, поклонники и коллеги по цеху.

© Фото: ТРК "Звезда"

В Московской Соборной мечети прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР, певцом, композитором, актером и продюсером Ренатом Ибрагимовым.

Проститься с Ибрагимовым пришли его родственники, поклонники и коллеги по цеху. На траурной церемонии присутствуют известные артисты и актеры.

Ранее Лев Лешенко выразил слова скорби по ушедшему из жизни народному артисту РСФСР и рассказал каким человеком был Ренат Ибрагимов.

Напомним, что народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов скончался в субботу в Москве в возрасте 74 лет. Артист был основателем Театра песни имени Рената Ибрагимова, а также слушателям такими композициями, как «Лада», «Мне хорошо с тобой», «В краю магнолий» и «Шагает солнце по бульварам».