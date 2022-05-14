«Очень чуткий, очень тонкий»: Лев Лещенко о Ренате Ибрагимове
Лев Лещенко выразил слова скорби по ушедшему из жизни народному артисту РСФСР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress
Народный артист РСФСР, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, каким был Ренат Ибрагимов.
«Один из самых ярких певцов нашего Советского Союза. Прекрасный человек, очень чуткий, очень тонкий. Хороший художник, кстати, был», - рассказал Лев Лещенко.
Певец также выразил слова скорби по ушедшему из жизни народному артисту РСФСР.
Ранее стало известно о смерти народного артиста РСФСР, певца, композитора, актера и продюсера Рената Ибрагимова. Артист скончался в возрасте 74 лет в Москве.