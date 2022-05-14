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«Очень чуткий, очень тонкий»: Лев Лещенко о Ренате Ибрагимове

Игнат Далакян
21:22 14.05.2022
Лев Лещенко выразил слова скорби по ушедшему из жизни народному артисту РСФСР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress
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Народный артист РСФСР, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, каким был Ренат Ибрагимов.

«Один из самых ярких певцов нашего Советского Союза. Прекрасный человек, очень чуткий, очень тонкий. Хороший художник, кстати, был», - рассказал Лев Лещенко.

Певец также выразил слова скорби по ушедшему из жизни народному артисту РСФСР.

Ранее стало известно о смерти народного артиста РСФСР, певца, композитора, актера и продюсера Рената Ибрагимова. Артист скончался в возрасте 74 лет в Москве.

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