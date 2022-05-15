«Мы этого ждали»: как освобожденный Мариуполь встретил праздник Победы

Восемь лет мариупольцы вынуждены были отмечать один из самых главных праздников, что называется, по-тихому. Без песен войны, знамен и парада.

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В Мариуполе зазвучали песни военных лет под звуки разрывов, еще доносящихся со стороны комбината «Азовсталь». Портреты ветеранов Великой Отечественной войны и море цветов, которые, несмотря на тяжелые городские бои и сильные пожары, этой весной расцвели едва ли не в каждом дворе.

Представить такое полгода назад в Мариуполе было бы еще невозможно. После восьми лет фактического вымарывания властями Украины памяти о Великой Победе, на центральной площади освобожденного города развернули самое большое в истории ДНР знамя Победы, а также растянули Георгиевскую ленту шириной в шесть и длиной в триста метров как символ торжества исторической справедливости.

В Донецке военный парад и шествие «Бессмертного полка» 9 мая решили не проводить из соображений безопасности. Кроме того, войска и военная техника в настоящее время задействованы в боях с украинскими националистами. Главные торжества перенесли в освобожденный Мариуполь.

«Здесь проживают именно наши люди, здравомыслящие люди, которые помнят, кто победил в годы Великой Отечественной войны, кто спас весь мир от фашизма. И те люди, которые не понимают, зачем нужно было просто брать и переписывать историю. И понимают последствия, к чему это могло привести. Поэтому да, это наши люди, да, они хранили. И да, общаясь с ними, смотря им в глаза. Я вижу, что они ждали нас», - сказал глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

Жительница Мариуполя Светлана говорит, что прожила здесь всю свою жизнь. О том, что праздник Победы в городе можно будет отметить так, женщина уже и не мечтала. По словам Светланы, все происходящее кажется каким-то сном. Она вспоминает, как в этот день, 8 лет назад, горожане вышли на праздничную демонстрацию, и чем для них это обернулось.

«9 мая мы точно так же шли на этот самый парад на площадь Комсомола, когда, значит, из воинской части выехали, целая машина с боевиками, с этими автоматами. Люди начали останавливать эту машину. Они стали стрелять людям под ноги. Значит, были раненые. У меня моя подружка держала мужчину раненому артерию, пока приехала скорая помощь. Она ему фактически спасла жизнь. А потом началось... Начались танки, которые мчались по проспекту Ленина. Мы пытались останавливать их руками, над моей головой стреляли из танковой пушки», - вспоминает женщина.

В 2014 году 9 мая боевые машины пехоты ВСУ ворвались в центр Мариуполя. Началась беспорядочная стрельба. Безоружные жители города пытаются остановить продвижение техники, но силы не равны. Праздник Великой Победы украинские военные превращают в расправу над несогласными быть с Украиной жителями города. И именно с этого момента Мариуполь начал существовать в совершенно новой реальности. В реальности, когда запрещено быть русским, говорить и, даже думать по-русски, когда запрещена общая история и ее праздники. При этом единственно верной идеологией считался украинский национализм.

Эту женщину зовут Тамара Петровна Федченко. В свои 92 года она еще полна сил, но сейчас подкашиваются ноги. От волнения. В день Великой Победы, на глазах у сотен мариупольцев, она зажигает вечный огонь, привезенный сюда с Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга.

Глядя на кадры с Красной площади Москвы, Тамара Петровна вспоминает, как будучи ребенком, в 43 году помогала разбирать завалы после освобождения Мариуполя от немцев. Потом, когда фронт нуждался в продовольствии, вместе с другими детьми она работала на полях. Женщина вспоминает, как буквально разрывалось сердце, когда в родном городе, которому она отдала всю жизнь, так называемые новые украинцы сорвали с нее Георгиевскую ленту.

«На улице я шла, в магазин ходила. Подошли молодчики такие, уже взрослые. ”Надела колорадского жука!” Бросили и растоптали. Я им: “Ребят, это символ же, зачем?”. Они: “Иди, иди, больше не надевай. Понимаете? Очень нехорошо, больно было, больно! Так смотришь теперь на эту ленточку - ее целовать хочется! Почему так вот поступали? Чего? Ведь мы же одна были страна. Украина, Россия - мы одно целое. Родились в Советском Союзе. И тут вот такое. Что мы могли сделать? В последнее время уже и не стали даже эти ленточки одевать. И вот только в этом году имели право одеть медали, у меня две медали», - рассказывает Тамара Петровна.

Восемь лет мариупольцы вынуждены были отмечать один из самых главных праздников, что называется, по-тихому. Без песен войны, знамен и парада. Праздник Победы в Мариуполе, по всей видимости, вызвал приступ бешенства у боевиков, засевших на «Азовстали». С самого утра они предпринимали попытки вывести на позиции минометы и нанести удары по улицам города. Но российские и донецкие военные буквально не давали им поднять головы.

Девятого мая исполнилась мечта певицы Натальи Качуры. Выступить в самом центре освобожденного Мариуполя еще несколько месяцев назад казалось чем-то невообразимым.

«И руки дрожат, тело все дрожит, и смотришь сегодня на людей. Трогает до слез то, что выходят детки, маленькие детки. Они находились здесь, и они сегодня с Георгиевскими ленточками вышли, стоят и слушают песню "День Победы". Рядом стоят ветераны, и они смотрят друг на друга, и поют эту песню. Это великое счастье. Мы этого ждали, мы этого хотели. И спасибо, что теперь Мариуполь вместе с нами. А мы вместе с Мариуполем», - говорит она.

Уже ставшая хитом песня «Донбасс за нами» здесь, в освобожденном Мариуполе, звучала несколько раз. И со сцены, и просто так, в толпе, по просьбе зрителей.

О том, как праздник Победы прошел в освобожденном Мариуполе, и с какими чувствами горожане встретили его - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».