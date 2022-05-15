В одном строю с героями: как акция «Бессмертный полк» стала рекордной по числу участников в этом году

По всей России портреты героев пронесли более 12 миллионов человек. Это рекорд. По-другому в юбилейный год проведения акции быть не могло.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

По всему миру, в Москве и Санкт-Петербурге в этом году собралось рекордное количество участников акции «Бессмертный полк». В руках потомков фотографии тех, кого дождались, и тех, кто не вернулся с фронта. «Бессмертный полк» - это память, разливающаяся бескрайним живым потоком, устремившаяся по центру столицы в ее сердце, - на Красную площадь.

«Мой дед - ефрейтор, прошел от Москвы до Чехословакии, защищал Москву, освобождал Украину, Польшу, Германию. Был награжден Орденом Красной Звезды. Горжусь своими дедушками и бабушками», - рассказывает участник акции.

Огромная Георгиевская лента, как и Знамя Победы, в руках участников шествия растянулись по Тверской, а затем и по Охотному ряду, Манежной и, наконец, Красной площади. Маршрут «Бессмертного полка» составил семь километров, и каждому участнику он дался легко. Память бережно несли на руках.

Впервые за последние годы акция прошла в очном формате, а не только онлайн. Так, на улицы с портретами с портретами участников Великой Отечественной войны вышли более миллиона человек. Традиционно участие в акции принял и президент России Владимир Путин. Он возглавил колонну с портретом отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, который был тяжело ранен во время обороны Ленинграда.

«Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка», с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников ВОВ. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной Площади они, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», - отметил российский лидер.

Бок о бок с президентом в шествии шел Артем Жога с фотографией сына - командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Артем получил из рук Путина звезду Героя России за подвиг сына, который погиб 5 марта в Волновахе, защищая мирных жителей. Портреты героев специальной военной операции по защите Донбаса встречались на протяжении всего шествия.

В колонне из Донецкой народной республики пронесли портрет бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта. Фотографию самого молодого Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой, пронес вместе с портретами предков по центру столицы его отец Энгельс Гаджимагомедов. Портреты погибших бойцов спецоперации несли и юнармейцы, и москвичи.

Более того, в акции «Бессмертный полк» поучаствовали и те, кто не смог отдать дань памяти на своей Родине. Американцы, англичане, поляки, близкие которых помогали бороться с фашизмом, приехали в Москву.

«Мой отец родился в 1929 году, в последний год войны он был призван на службу в ряды военно-морских сил Великобритании, служил на кораблях Королевского флота корабельным механиком. Он участвовал в Арктическом конвое. В этом году в связи с обострением политической ситуации в мире в Лондоне были отменены торжественные церемонии», - поделился житель Великобритании Дэвид Броус.

Рекордное количество участников акция «Бессмертный полк» собрала в российских регионах. Например, в Севастополе в руках губернатора Михаила Развозжаева - портрет замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия, который погиб в марте при освобождении Мариуполя. В Челябинске в шествии приняли участие более 120 тысяч человек, которые взяли штендеры с портретами героев и прошлись по улицам. Огромная колонна замедлилась у балкона квартиры ветерана, чтобы поблагодарить его.

По всей России портреты героев пронесли более 12 миллионов человек. Это рекорд. По-другому в юбилейный год проведения акции быть не могло. «Бессмертный полк» впервые прошелся по улицам в 2012 году. За это время изменилось многое. Неизменной осталась лишь память.

О том, как акция «Бессмертный полк» живой волной памяти прокатилась по регионам России и какие истории о своих героях рассказывали их потомки - смотрите в сюжете Дарии Сенниковой для программы «Главное с Ольгой Беловой».